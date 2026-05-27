Tại Madrid, Tây Ban Nha

Theo báo Guardian, những chú chim yến bay lượn giữa bầu trời không một gợn mây ở Quảng trường Plaza Mayor tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha dường như là những sinh vật duy nhất có thể miễn nhiễm với cái nóng thất thường đang hoành hành tại thành phố này.

Jim, một du khách đến từ Sydney, Australia chia sẻ: “Đây không phải là mức nhiệt độ mà tôi và vợ mình nghĩ đến. Chúng tôi mang những bộ quần áo dành cho tiết trời mát hơn”.

Marina, vợ của Jim kể rằng dù vợ chồng cô đã quen thuộc với khí hậu nắng nóng ở Australia, nhưng nắng nóng gay gắt ở Madrid vẫn khiến họ phải bất ngờ.

Bản đồ nhiệt độ nhiều nơi ở châu Âu. Ảnh: BBC

Tại Paris, Pháp

Đối với cô sinh viên Darcey, 21 tuổi, nắng nóng hiện nay ở thủ đô Paris của Pháp là điều kinh khủng, nhất là khi căn hộ của cô nằm ở gác mái một tòa chung cư. “Nắng nóng đến mức tôi gần như sợ ra ngoài, trong khi ở trong nhà lại ngột ngạt", Darcey bộc bạch.

Barbara, 34 tuổi, một bác sĩ đến từ Brazil cho biết cô và gia đình mình cứ ngỡ khi đến châu Âu sẽ được tận hưởng cảm giác mùa xuân khi một người bạn đến Paris vào tuần trước đó kể nhiệt độ thời tiết chỉ khoảng 15 - 17 độ C.

“Chúng tôi dự định sẽ đi dã ngoại trong tuần này ở nơi có tầm nhìn hướng về phía tháp Eiffel. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải đi rất sớm vào buổi sáng”, cô Barbara nói.

Nắng nóng ở Paris, Pháp. Ảnh: Wion

Tại London, Anh

Khi Cameron và Autumn, cặp đôi đến từ bang New Jersey (Mỹ) tới thủ đô London của Anh hồi tuần trước, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở thành phố này là 14 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 26/5 vừa qua, nhiệt độ ở London đã đạt mức 34 độ C.

“Chúng tôi biết thời tiết ban đầu sẽ hơi lạnh, nhưng khi kiểm tra dự báo thời tiết mỗi ngày thì nhiệt độ ngày càng tăng lên. Thời tiết này khiến tôi bị sốc”, Autumn chia sẻ.

Trong khi đó, cặp đôi Winnie và David đến từ Australia cho biết họ có cảm giác thủ đô London không có đủ dịch vụ để phục vụ du khách đi bộ tham quan thành phố này. Họ kể: “Về cơ bản, không có đủ cửa hàng. Chúng tôi không mua được nước hay bất cứ thứ gì. Ngay cả những phòng tắm cũng là một vấn đề”.

Tại Dublin, Ireland

Manal Yousseff, du khách đến từ Ai Cập tiết lộ cô đã chuẩn bị nhiều quần áo và mũ ấm cho thời tiết lạnh ở Ireland. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng ở quốc gia được mệnh danh “Đảo Ngọc Lục bảo” này đã khiến cô phải kinh ngạc.

“Tôi không mang theo bất kỳ quần áo mùa hè nào. Tôi nghĩ thời tiết sẽ có nhiều gió và ẩm ướt. Tôi không ngờ tới điều này”, cô Yousseff nói.