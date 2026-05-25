Nắng nóng khiến người dân Ấn Độ gặp khủng hoảng thiếu nước.

Trang thông tấn ANI của Ấn Độ đưa tin, tình trạng nắng nóng gay gắt dẫn đến hạn hán đã khiến người dân ở thành phố Prayagraj cuối tuần trước gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước sạch sinh hoạt. Từ trẻ con cho đến người già, mọi người phải đi bộ đường xa để xách nước sinh hoạt về nhà.

Không chỉ ở thành phố Prayagraj thuộc bắc Ấn Độ, nắng nóng gay gắt cũng xảy ra ở nhiều khu vực trên khắp quốc gia Nam Á này. Theo số liệu được kênh Channel News Asia ghi nhận, nhiệt độ ở nhiều thành phố của Ấn Độ thời gian qua luôn đạt mức hơn 45 độ C. Tính đến ngày 24/5, các cơ quan chức năng của đất nước có hơn 1,4 tỷ dân này đã ghi nhận ít nhất 16 trường hợp thiệt mạng do sốc nhiệt.

Thậm chí, nhiều chuyên gia y tế đã phải lên tiếng cảnh báo về nắng nóng có thể khiến cho người dân mất nước dẫn đến tình trạng máu bị đặc lại. Trong các trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể khiến các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động.

Do tình trạng nắng nóng bất thường, chính quyền bang Telangana, Ấn Độ gần đây đã phải khuyến cáo người già, trẻ em và phụ nữ có thai tránh ra khỏi nhà vào ban ngày trừ khi cần thiết.