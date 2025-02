Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 10/2, một vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết cuộn cao su băng tải trên đường Phan Trọng Tuệ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ thấy mùi khét và lửa, khói bốc lên từ phía sau cơ sở kinh doanh băng tải, con lăn, lưới sàng tại Km số 1, đường Phan Trọng Tuệ.

Vụ cháy tạo ra cột khói đen bốc cao. Ảnh: C.N

"Khi phát hiện cháy, nhiều người đã cố gắng dùng bình cứu hỏa để dập lửa và dùng xe nâng để di dời bớt số cuộn cao su băng tải ra nơi khác", một người dân cho biết.

Tuy nhiên, chất cháy gồm cao su, gỗ phế liệu nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng.

Sau 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được dập tắt. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy, cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai và Trung tâm Chữa cháy và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

4 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công an huyện Thanh Trì đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.