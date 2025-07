Côn Đảo - hệ sinh thái đặc biệt của rùa biển

Nằm biệt lập ngoài khơi phía Nam, Côn Đảo là một trong số ít địa điểm tại Việt Nam nơi rùa biển vẫn quay về đẻ trứng tự nhiên mỗi năm. Vào mùa sinh sản, hàng trăm cá thể rùa xanh (Vích) trở lại các bãi cát quen thuộc để bắt đầu một vòng đời mới - nhờ điều kiện tự nhiên hiếm có: biển lặng, ánh sáng dịu và môi trường gần như không ô nhiễm tiếng ồn.

Rùa xanh (Vích) đang đẻ trứng trên bãi cát tại Côn Đảo

Đáng chú ý, trong năm qua, rùa biển từ vùng biển Philippines cũng đã vượt hàng ngàn cây số để chọn Côn Đảo làm bãi đẻ, đây là một hiện tượng hiếm gặp, phản ánh sức hấp dẫn sinh học nguyên sơ mà ít nơi còn giữ được. Tuy vậy, hành trình bảo tồn vẫn đối mặt nhiều thách thức: từ rác thải nhựa, đánh bắt trái phép đến áp lực phát triển du lịch làm thu hẹp dần bãi đẻ tự nhiên.

Chạy Bộ Vì Rùa Biển - Hành trình kiên định của một sáng kiến bền vững

“Chạy Bộ Vì Rùa Biển - Save Turtles Run” là sự kiện thường niên do AKYN Hospitality Group và khách sạn The Secret Côn Đảo khởi xướng, kết hợp giữa thể thao cộng đồng và du lịch có trách nhiệm với sứ mệnh góp phần bảo tồn hệ sinh thái rùa biển tại Côn Đảo.

Vòng đời rùa biển - hình ảnh trực quan được tái hiện trên áo thi đấu năm nay

Mùa giải 2025 tiếp tục truyền tải thông điệp “Mỗi bước chạy, vạn dặm xanh” (Every Step We Take, Miles of Green We Make) qua hình ảnh vòng đời rùa biển được thể hiện trên áo thi đấu - từ khi còn là trứng, nở ra, trưởng thành và quay về nơi khởi đầu. Với tỷ lệ sống sót chưa đến 1/1.000, hành trình sống của rùa biển phản ánh rõ tính mong manh của tự nhiên và nhu cầu cấp thiết của hành động bảo vệ từ con người.

Điểm mới của mùa giải 2025

Năm nay, Chạy bộ vì rùa biển lần đầu tiên mở rộng thêm cự ly bán chuyên 21km, bên cạnh hai cự ly quen thuộc là 5km và 10km. Bước phát triển này đánh dấu sự chuyển mình rõ nét của một giải chạy phong trào, hướng đến tổ chức chuyên nghiệp hơn và trải nghiệm thể thao bền vững tại một trong những điểm đến giàu giá trị sinh thái nhất Việt Nam.

Các vận động viên sẽ xuất phát vào khung giờ bình minh - từ khi trời còn tối đến lúc ánh nắng đầu ngày le lói trên biển - hứa hẹn mang đến hành trình thi đấu đáng nhớ giữa khung cảnh nguyên sơ của Côn Đảo.

Khoảnh khắc đáng nhớ và sức lan tỏa từ mùa trước

Tại mùa giải 2024, một cá thể rùa Vích mắc cạn đã được phát hiện và giải cứu kịp thời bởi các vận động viên trong lúc thi đấu - khoảnh khắc hiếm có trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa cho tinh thần mà sự kiện theo đuổi. Chính từ những trải nghiệm thực tế đó, Chạy bộ vì rùa biển dần thu hút sự đồng hành của nhiều thương hiệu chia sẻ cùng giá trị, tiêu biểu như Onways, Filmore, VPBank, Searefico, Access Race, Minh Long, Traveloka, Ocany, Greeland Travel, Sen Decor, Aescentic… cùng các đơn vị truyền thông và cộng đồng yêu thiên nhiên.

Cá thể rùa mắc cạn được cứu hộ bởi vận động viên trong mùa giải 2024

The Secret Côn Đảo và AKYN Hospitality Group: Gắn kết thể thao, du lịch và bảo tồn Là đơn vị tổ chức giải chạy, The Secret Côn Đảo nằm ngay bên bờ biển trung tâm, nổi bật với kiến trúc đương đại hài hòa cùng dấu ấn di sản. Khách sạn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và cam kết thực hành du lịch bền vững. The Secret Côn Đảo là nơi tổ chức giải chạy từ mùa đầu tiên Đây cũng là khách sạn đầu tiên do AKYN sở hữu và vận hành - bước khởi đầu cho chiến lược phát triển thương hiệu cao cấp mang bản sắc riêng. Với tầm nhìn dài hạn, AKYN theo đuổi mục tiêu kiến tạo những điểm đến lý tưởng, nơi mỗi kỳ nghỉ gắn liền với trải nghiệm bền vững, trách nhiệm bảo tồn và nâng tầm giá trị du lịch Việt Nam. Theo dõi và đặt vé chạy “Chạy Bộ Vì Rùa Biển - Save Turtles Run 2025” tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/SaveTurtlesRun

Website: thesecretcondao.com/save-turtles-run/

