XEM CLIP:

Chiều 12/2, một đám cháy đã xảy ra tại căn hộ rộng hơn 50m2 ở tầng 16, tòa C của chung cư P.H. cao 26 tầng, trên đường Tô Hiệu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một số cư dân cho biết vụ cháy khởi phát vào khoảng 17h cùng ngày. Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng trong căn hộ. Khói đen tỏa ra ban công, bay lên căn hộ tầng trên. Nghe tiếng chuông báo cháy, cư dân trong chung cư hốt hoảng tìm cách thoát thân bằng thang bộ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương đến hiện trường. Ít lâu sau, vụ cháy được khống chế.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: X.N

Nhiều người dân theo dõi vụ cháy. Ảnh: X.N

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vụ cháy đã khiến 2 người (gồm 1 nam, 1 nữ) tử vong. Thi thể 2 nạn nhân được phát hiện tại phòng ngủ. Ngọn lửa cũng đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong căn hộ.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.