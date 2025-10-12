Vào khoảng 11h30 trưa nay (12/10), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 15 của chung cư trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TPHCM.

Đám cháy bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ. Ảnh: HA.

Đám cháy bùng phát từ phòng ngủ. Thời điểm xảy ra cháy, căn hộ vắng chủ.

Phát hiện khói bốc nghi ngút kèm chuông báo động vang lên, cư dân nhanh chóng hô hoán nhau thoát hiểm qua lối thang bộ.

Chị T.H., cư dân sống ở tầng 14 cho biết, thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị đang ăn cơm thì mùi khét xộc vào, sau đó khói lan vào nhà rất nhanh.

"Cả nhà tôi lập tức ôm hai con nhỏ, một cháu 2 tuổi, một cháu 3 tuổi, chạy bằng thang bộ xuống tầng trệt. Lúc đó tôi nghĩ, nếu chạy chậm chút nữa là ngạt khói không thở được, may mắn vì cửa chính nhà tôi lúc đó đang mở", chị H. cho hay.

Cư dân tháo chạy ra ngoài, tập trung dưới sảnh của chung cư. Ảnh: HA.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác phá cửa, tiếp cận điểm cháy và dập lửa. Ngọn lửa được khống chế hoàn toàn chỉ sau khoảng 10 phút.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.