Vụ cháy xảy ra lúc 14h chiều nay (15/9), tại căn nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ).

Thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn, kèm theo cột khói đen bốc cao từ tầng 5 của căn nhà. Lửa bùng lên dữ dội khiến những người bên trong hoảng hốt kêu cứu.

Khu vực tầng 5 ngôi nhà trong hẻm ở TPHCM xảy ra cháy kèm tiếng nổ. Ảnh: HC.

Nhiều người dân đã cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh.

Theo một nhân chứng, đám cháy cùng nhiều tiếng nổ khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Căn nhà cháy nằm giữa khu dân cư nên nhiều người lo sợ cháy lan, vội di tản ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, tầng 5 của ngôi nhà bị ám khói đen, nhiều vật dụng và 3 cánh cửa gỗ bị hư hỏng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy.