XEM CLIP:

Chiều 7/10, lực lượng chức năng phường Tân Bình, TPHCM vẫn đang phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho hàng gần chợ truyền thống Võ Thành Trang (hơn 50 năm tuổi).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: KM

Khoảng 11h cùng ngày, đám cháy xuất phát từ kho hàng nằm sâu trong hẻm 491 Trường Chinh. Do kho chứa chủ yếu là đồ nhựa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo ra luồng khói đen đặc quánh, bao phủ cả một khu vực rộng lớn.

Vị trí cháy nằm gần chợ truyền thống Võ Thành Trang khiến hàng loạt tiểu thương tại đây vô cùng lo lắng. Nhiều hộ kinh doanh và người dân sống trong hẻm hốt hoảng tháo chạy ra đường lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phải phong tỏa một đoạn đường Trường Chinh khoảng 200m để phục vụ công tác chữa cháy. Toàn bộ phương tiện di chuyển qua khu vực này đều được yêu cầu quay đầu hoặc tìm lối đi khác.

Lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt để tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: KM

Lực lượng chức năng phong toả một đoạn đường Trường Chinh để phục vụ chữa cháy. Ảnh: HC.

Các chiến sĩ cứu hỏa đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận đám cháy. Đặc biệt, một nhóm được huy động sang khu vực chợ Võ Thành Trang để dập lửa, đảm bảo không cháy lan sang khu vực chợ và các hộ kinh doanh lân cận.

May mắn, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong kho hàng không có người, nên không có thương vong xảy ra.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ.