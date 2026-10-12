Ngọn lửa bùng phát trong đêm tại cửa hàng xe máy ở An Giang rồi nhanh chóng lan sang 2 nhà dân liền kề, thiêu rụi nhiều tài sản.

Sáng 12/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy tại xã Hòa Lạc, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng xe máy C.Đ. ở ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời các bình gas khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan sang 2 căn nhà dân liền kề.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng điều động hơn 60 chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi cửa hàng kinh doanh xe máy. Đối với hai nhà dân liền kề, một căn bị cháy rụi, căn còn lại bị cháy một phần. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Sau vụ cháy, chính quyền địa phương cùng lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã đến hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.