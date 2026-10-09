Sau vụ cháy tại cửa hàng bán xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), bên trong hiện trường có hàng chục xe máy nhãn hiệu SH bị thiêu rụi.

Sau khi công tác chữa cháy tại cửa hàng bán xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) kết thúc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ghi nhận của PV VietNamNet, bên trong hiện trường có hàng chục xe máy nhãn hiệu Honda SH đã bị cháy trơ khung.

Các phương tiện này được xếp sát nhau thành nhiều hàng.

Theo thông tin tự quảng cáo của cửa hàng, cơ sở này chuyên bán các dòng xe máy SH như SH 350i, SH 160i, SH 125i... Trong đó, nhiều xe đã qua sử dụng.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 23h , đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.