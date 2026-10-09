Đêm 8/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), tại hiện trường có nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Nhân chứng cho biết, khoảng 22h20 ngày 8/10, họ phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội)

"Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng", nhân chứng kể.

Lửa đỏ rực bốc cao trong cửa hàng bán xe máy. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát được huy động. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 23h, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, bên trong cửa hàng có nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.