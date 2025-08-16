Xem clip:

Đến hơn 23h30 ngày 15/8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phun nước vào đám cháy tại chợ thực phẩm Tam Nông - ở xã Tràm Chim.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h, người dân phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội bên trong chợ, sau đó ngọn lửa lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành. Người dân cho biết, khi ngọn lửa lan ra, họ nghe các tiếng nổ lớn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: E.X

Đám cháy được khống chế. Ảnh: E.X

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ tìm cách khống chế. Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến tỉnh lộ 844 phục vụ chữa cháy.

Người dân cho biết, chợ này chuyên bán cá, thực phẩm; buổi tối thường không có người ở lại.