Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại khu vực thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà). Ngọn lửa xuất phát từ một kho chứa nhiều container hàng hóa. Do bên trong chứa vật liệu dễ cháy, lửa lan rất nhanh, tạo thành cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả một vùng.

Người dân tại hiện trường cho biết liên tục nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Ghi nhận của PV, khu vực xảy ra hỏa hoạn là bãi đất trống nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt với khu dân cư.

Khói đen và lửa bao trùm khu vực kho hàng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải lấy nước từ tuyến đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để triển khai dập lửa từ nhiều hướng.

Do khói đen dày đặc và nhiệt lượng lớn, các chiến sĩ phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận tâm đám cháy. Công an cũng yêu cầu người dân hiếu kỳ rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, có thể nhìn thấy từ xa.

Phía bên trong lửa lớn bao trùm, cảnh sát chia nhiều mũi tiếp cận dập lửa.