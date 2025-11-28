XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra vào lúc 15h ngày 28/11 tại kho hàng phụ tùng điện lạnh ô tô trong hẻm 90, Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người đang làm việc bên trong kho. Khi phát hiện lửa bùng phát, họ hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MH

Người dân xung quanh và nhân viên tại kho nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho hàng rộng khoảng 400m2, tạo thành cột khói dày đặc, bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Vị trí kho hàng nằm trong hẻm nhỏ, sát khu dân cư nên có nguy cơ cháy lan sang các nhà lân cận. Do đó, người dân lo lắng, vội di dời tài sản giá trị ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Cột khói dày đặc, bốc cao. Ảnh: NH

Khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, chứa nhiều vật liệu và thiết bị dễ cháy, khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Nhiều chiến sĩ cảnh sát phải bắc thang, leo qua mái nhà dân và đục tường để tạo lối tiếp cận đám cháy.

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế, ngăn chặn kịp thời, không để lan sang nhà dân. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.