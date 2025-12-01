Đại diện Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã được huy động đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa.

*Tiếp tục cập nhật