XEM CLIP:

Sáng 8/10, ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn, khiến một người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 0h20, tại một cửa hàng bán quần áo trên đường Lý Tự Trọng (phường Vinh Phú) xảy ra cháy lớn. Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng của UBND phường Vinh Phú triển khai công tác chữa cháy.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế, tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến anh N.Đ.H. (22 tuổi), chủ cửa hàng quần áo tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.