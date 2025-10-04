Khoảng 18h40 ngày 4/10, một vụ cháy tại khu vực quầy giao dịch ở tầng 1 của tòa nhà 6 tầng (số 152 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội).

Tại hiện trường, lớp khói dày kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực này. Bảo vệ của tòa nhà đã nhanh chóng phát hiện sự việc và báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy trên phố Thụy Khuê. Ảnh: CCHN

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Các tổ Cảnh sát PCCC nhanh chóng dập tắt đám cháy. Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai đội hình dập lửa. Ảnh: CCHN

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, bước đầu xác định điểm cháy bắt nguồn từ khu vực quầy giao dịch bên trong ngân hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.