Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 7/10, tại ngôi nhà 2 tầng ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa đỏ rực bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa. Đáng chú ý, thời điểm vụ cháy xảy ra, ngoài trời đang có mưa lớn.

"Lúc đó tôi thấy lửa bùng lên dữ dội liền tri hô mọi người chạy đến để xem xét tình hình và báo cho lực lượng chức năng", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Hiện trường vụ cháy trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: M.H

Cũng theo nhân chứng này, địa điểm xảy ra cháy là một quán bún, lửa bùng phát từ khu vực bếp nằm trên tầng 2 của căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau ít phút triển khai chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.