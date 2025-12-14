Xác nhận với PV VietNamNet trưa nay (14/12), Lãnh đạo xã Chấn Hưng (Hải Phòng) cho biết: Vụ hoả hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Oanh Vân đã được dập tắt. Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, không có thiệt hại về người.

Theo đó, ngọn lửa xuất phát từ đám cháy nhỏ trong 1 khu xưởng sản xuất, sau đó lan rộng ra khu vực lân cận và 4 khu kho xưởng sản xuất giày da của công ty này.

Cột khói cao cả trăm mét bao phủ một vùng xã Chấn Hưng.

Tổng diện tích lửa xâm chiếm rộng hơn 12.000m2, Công an xã Chấn Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Hải Phòng khống chế được ngọn lửa.

Công an đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Lửa bùng phát, bao trùm 4 nhà xưởng. Ảnh: CTV

Do công ty sản xuất giày da với nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, đám cháy lan nhanh. Nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ, gây trở ngại cho công tác tiếp cận và chữa cháy.

Đến cuối giờ trưa, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm mát, tránh ngọn lửa bùng trở lại và điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.