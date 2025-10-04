Lãnh đạo xã Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, vào lúc 16h20 chiều nay (4/10), một vụ nổ do rò rỉ khí gas đã xảy ra tại quán ăn Thắng Ốc, nằm trong khu vực sân vận động của xã.

Đây là cơ sở kinh doanh ăn uống do anh Bùi Đình Th., sinh năm 1993, làm chủ.

Vụ nổ khiến anh Th. bị bỏng nặng, 4 người khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: L.S

Ngoài ra, vụ nổ cũng khiến cơ sở trên bị hư hỏng, kéo theo 2 quán trà sữa, ăn vặt bên cạnh cũng bị hư hại.

Vụ nổ còn được người dân ghi nhận qua camera hành trình của ô tô. Vào thời điểm trên, 1 người phụ nữ đi xe máy ngang qua đã bị hất văng ra xa. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiên Lãng đã phối hợp cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu; tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, ngăn chặn phát sinh thêm cháy nổ.

Người phụ nữ đi ngang qua, bị áp lực từ vụ nổ hất văng.

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế Tiên Lãng, đơn tiếp nhận nạn nhân B.Đ.T trong tình trạng bỏng toàn thân, bỏng độ 3 do nhiệt. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Việt Tiệp điều trị. Ngoài ra, trung tâm tổ chức sơ cứu, điều trị cho 4 nạn nhân khác bị thương nhẹ liên quan đến vụ nổ.