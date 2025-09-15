Ngày 15/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nhiều ô tô bị vật thể lạ bắn vào kính khi lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Các xe này bị vỡ kính bên phải trong lúc di chuyển với tốc độ cao.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, tài xế Vũ Công Tuyền (62 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, thuộc doanh nghiệp vận tải Trung Nghĩa) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/9.

Kính xe khách của tài xế Tuyền vỡ sau khi bị vật thể lạ bắn vào. Ảnh nhân vật cung cấp

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Vũ Công Tuyền điều khiển xe khách 16 chỗ từ tỉnh Hưng Yên về Quảng Ninh, lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Khi đến khu vực cầu vượt sông Rút, bất ngờ nghe tiếng kính vỡ, tài xế buộc phải dừng xe để kiểm tra. Trên xe lúc đó có vài hành khách.

Dừng bên làn khẩn cấp, ông Tuyền phát hiện kính hông bên phải của xe bị vỡ, trên bề mặt có vết tròn nghi do vật thể lạ tác động. May mắn, nhờ lớp phim cách nhiệt dán bên trong nên các hành khách đều an toàn.

Theo tài xế Tuyền, cùng thời điểm này, phía trước cũng có hai phương tiện khác phải dừng lại vì tình trạng tương tự. Ông kể: “Rất may vật thể lạ không lọt vào bên trong xe gây nguy hiểm cho hành khách. Tuy nhiên, một xe tải cũng bị vỡ kính như xe tôi, phụ xe bị mảnh kính văng trúng mặt, chảy máu nhiều”.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Tuyền đã báo cáo lực lượng CSGT gần trạm thu phí cầu Bạch Đằng để điều tra, làm rõ.

Kính xe có vết vỡ tròn sau khi bị vật thể lạ bắn vào. Ảnh nhân vật cung cấp

Ông Đặng Trung Nghĩa – chủ doanh nghiệp vận tải Trung Nghĩa – cho biết, đơn vị hiện có 7 đầu xe chở khách hoạt động nhiều năm, song đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố xe bị vật thể lạ bắn vỡ kính khi đang lưu thông trên cao tốc.

Cũng theo ông Nghĩa, ngay sau khi sự việc xảy ra, chiếc xe đã được đưa đi thay kính với chi phí sửa chữa hơn 2 triệu đồng.

