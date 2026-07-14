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Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h51 ngày 13/7 tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV Tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, thuộc KCN Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng, Thanh Hóa).

Đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói đen đặc kèm khí độc bao trùm toàn bộ khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng nhận định đây là đám cháy lớn, diễn biến phức tạp do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, xuất hiện tình trạng cháy âm ỉ. Trong khi kết cấu nhà xưởng không kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Vì vậy, phương án chữa cháy được triển khai theo hướng khoanh vùng, cô lập đám cháy, sau đó dập tắt từng khu vực, nhằm hạn chế cháy lan.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy liên tục phun nước và sử dụng hóa chất để xử lý các điểm cháy âm ỉ. Đến khoảng 1h sáng nay (14/7), đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh lực lượng PCCC xuyên đêm dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp.

Hiện trường vụ cháy.

Đám cháy xuất phát từ trên tầng 2 của nhà kho công ty.

Lực lượng chức năng xuyên đêm để khống chế đám cháy.

Máy bơm nước cỡ lớn được đưa đến hiện trường.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 1h sáng nay đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng đưa đồ đạc ra ngoài nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy.

Ảnh, clip: CACC