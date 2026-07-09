Ngày 9/7, Công an phường An Phú Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Sơn Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 7/7, người dân phát hiện khói và lửa bất ngờ bùng lên từ một căn nhà cấp 4 (diện tích khoảng 40m²) nằm trên đường Hà Huy Giáp. Được biết, đây là địa điểm được người dân thuê lại để vừa làm nơi ở, vừa kinh doanh tiệm phụ tùng xe máy.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã tri hô, huy động phương tiện tại chỗ dập lửa và tìm cách cứu các nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều lốp xe, phụ tùng, sơn và các vật liệu dễ cháy khác, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có 7 thành viên của một gia đình. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số này, 2 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhiều tài sản bên trong tiệm phụ tùng xe máy bị hư hại nặng. Ảnh: TK

Ghi nhận tại hiện trường sáng 9/7, tiệm phụ tùng xe máy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bên trong căn nhà, phần lớn đồ đạc, hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, với ước tính ban đầu lên đến vài tỷ đồng.