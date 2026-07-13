Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 13/7, một vụ cháy nhà kết hợp sản xuất gỗ bùng phát tại xóm Đình Dưới, thôn Phú Hòa (xã Tây Phương, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng phát tại hai căn nhà số 7 và số 9, xóm Đình Dưới. "Ước tính tổng diện tích khu đất khoảng 500m², trong đó có nhà cao 2 tầng rộng 180m². Tầng 1 dùng để sản xuất, tầng 2 dùng để ở", lời nhân chứng.

Cháy tại xưởng sản xuất gỗ khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực cùng Công an xã Tây Phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy ban đầu; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội khống chế và dập tắt đám cháy.

Các đơn vị PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy

Đến 7h, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.