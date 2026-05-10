Đồng Nai:

Trưa 10/5, một vụ cháy lớn bùng phát ở Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (chuyên ngành dệt may nhuộm) đóng tại KCN Nhơn Trạch 6 (xã Phước An, thành phố Đồng Nai).

Một số mảng tường ở công ty đổ sập. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một số người phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Ngay sau đó, bảo vệ phối hợp với lực lượng PCCC công ty đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong chứa nhiều vải và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm một phần nhà xưởng. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, cuộn lên dữ dội, đứng từ xa hàng km vẫn có thể nhìn thấy.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trong quá trình cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn, nghi do thiết bị và vật liệu bên trong bị thiêu rụi. Đồng thời, tại hiện trường, một số mảng tường của nhà xưởng bị sập đổ.

Cột khói đen bốc cao xa vẫn có thể nhìn thấy. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai nhiều mũi tiếp cận, khống chế đám cháy ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.