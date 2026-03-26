Khoảng 14h chiều 26/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng trên đường Ngọc Lâm (phường Thượng Hồng).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ bên trong nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như mút xốp và bao bì.

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bốc cao dữ dội, kèm theo cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, bao phủ một vùng rộng lớn, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Tại hiện trường, lửa lan nhanh vào khu vực chứa nguyên liệu, khiến việc tiếp cận và xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Khói đen bốc cao có thể quan sát từ xa. Ảnh: Anh Huy

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng nhiều xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, tiến hành dập lửa, phun nước làm mát và từng bước khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Phúc, Chủ tịch UBND phường Thượng Hồng cho biết chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để chữa cháy.

“Công an tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ nhằm đảm bảo việc xử lý được triển khai nhanh chóng, hiệu quả”, ông Phúc thông tin.

Đến 16h10, đám cháy được dập tắt; nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.