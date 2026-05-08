Khoảng 16h30 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) trên cầu Bình Lợi theo hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi cầu Gò Dưa. Khi vừa đổ dốc cầu (đoạn thuộc phường Hiệp Bình), xe máy này bất ngờ bốc cháy.

Lửa đỏ rực bao trùm xe máy điện. Ảnh: Lê Huyền

Chủ xe đã nhanh chóng tấp xe vào sát lề đường. Thấy ngọn lửa lan nhanh, người này chỉ kịp bỏ xe rồi chạy ra xa để đảm bảo an toàn.

"Lửa bốc lên rất nhanh, chỉ trong vài phút đã bao trùm toàn bộ xe. Tiếng nổ nhỏ lẹt đẹt phát ra khiến không ai dám lại gần", một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt. Do vụ việc xảy ra vào khung giờ cao điểm buổi chiều, cộng với tâm lý hiếu kỳ của người đi đường khiến giao thông qua đây bị ùn ứ.

Vụ cháy xe máy gây ảnh hưởng giao thông qua cầu Bình Lợi. Ảnh: Lê Huyền

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đến hơn 17h30, phương tiện bị cháy đã được di dời, giao thông dần ổn định trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.