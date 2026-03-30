Chị Trịnh Anh Thư, người thuê trọ gần khu vực, cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, chị cảm thấy nhiệt độ tăng bất thường kèm theo mùi khét nên đã hô hoán mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi ra tới nơi, chị phát hiện một xưởng gỗ đang cháy dữ dội.

“Lúc đó, tôi rất hoảng loạn, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài", chị Thư kể lại.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để xử lý. Hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường:

Lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

