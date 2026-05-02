Tối 2/5, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra cháy lớn tại quán cà phê Phong trên đường Nguyễn Công Trứ.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê ở phường Thành Sen. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy, sau đó lửa bốc cao, lan nhanh. Thời điểm xảy ra vụ việc, quán đang đóng cửa.

Người dân tập trung theo dõi vụ cháy. Ảnh: DT

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Do bên trong quán chứa nhiều vật liệu như tre, gỗ, đám cháy bùng mạnh, lửa bốc cao khiến việc khống chế gặp khó khăn.

Đến khoảng 19h40, đám cháy cơ bản được khống chế; lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, ngăn cháy bùng phát trở lại.

“Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản trong quán. Rất may không có thiệt hại về người”, lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.