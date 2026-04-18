Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên thì bất ngờ bị tàu SE6/927 lao tới, va chạm mạnh.

Cú tông khiến ô tô bị văng ra xa, hư hỏng nặng. Rất may, nam tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.