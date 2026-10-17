Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán massage 3 tầng trên đường Lê Văn Lương, TPHCM. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến khu dân cư náo loạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng 17/10, tại căn nhà 3 tầng là cơ sở kinh doanh dịch vụ massage nằm trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, TPHCM), cách trung tâm thương mại Lotte Mart khoảng 500m.

Hiện trường vụ cháy với ngọn lửa đỏ rực. Ảnh: MK

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa đỏ rực kèm khói đen bốc lên từ cơ sở massage đang tạm đóng cửa để sửa chữa.

Chỉ trong ít phút, đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực. Nhiều người dân sống gần hiện trường hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Khói đen cuồn cuộn từ cơ sở massage bao trùm cả khu dân cư. Ảnh: MK

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã điều động khoảng 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan.

Nhân viên điện lực cũng có mặt để phối hợp xử lý hệ thống lưới điện khu vực.

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận, khống chế đám cháy kịp thời. Ảnh: Ngọc Lâm

Đến 10h20, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Cơ sở massage hư hại nặng sau vụ cháy. Ảnh: Ngọc Lâm

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.