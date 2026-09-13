Khoảng 11h trưa nay (13/9), ngọn lửa bùng phát bên trong nhà xưởng sản xuất nệm nằm trên đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc, TPHCM và nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Phát hiện hỏa hoạn, các công nhân hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài. Một số người cố gắng di chuyển các tài sản, vật dụng có giá trị ra khu vực trống để hạn chế thiệt hại.

Người dân xung quanh hỗ trợ kéo vòi nước, dùng bình chữa cháy cầm tay tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, vải và cao su, ngọn lửa mau chóng bùng phát dữ dội.

Tại hiện trường, khói đen đặc quánh bao trùm toàn bộ khu xưởng, bốc cao cuồn cuộn khiến lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận.

Cột khói đen cuộn cao hàng chục mét. Ảnh: Cẩm Giang

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi để tiếp cận phun nước diện rộng nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản, máy móc và nguyên vật liệu bên trong nhà xưởng.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.