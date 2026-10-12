Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn tại một garage ô tô trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Khoảng 8h35 ngày 12/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage sửa chữa ô tô nằm trên đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng.

Đơn vị chức năng đã lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế đám cháy. Ảnh: MP

Tại hiện trường, lực lượng chức năng dùng 2 lăng B cùng 1 lăng phun bọt để dập lửa. Sau khoảng 5 phút, cảnh sát đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng 1 ô tô (chưa rõ biển kiểm soát, chủ xe) và 1 xe máy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.