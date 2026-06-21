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Tối 21/6, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương khống chế đám cháy xảy ra trên núi Thiên Nhẫn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy được người dân phát hiện vào chiều cùng ngày. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, kèm gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân tiếp cận hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng địa phương khẩn trương khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên núi Thiên Nhẫn. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn cho biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn từng xảy ra cháy vào những năm trước. Hiện khu vực này chủ yếu là lớp thực bì phát triển dày, nhiều năm chưa được phát dọn nên khi gặp thời tiết khô nóng, ngọn lửa lan rất nhanh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, các lực lượng vẫn đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.