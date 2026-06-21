Ngày 21/6, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Pơng Drang (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một bé gái 12 tuổi tử vong.

Đối tượng N. chở cháu H. trên xe điện. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo của UBND xã Pơng Drang, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã này nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1985, trú thôn 4, xã Pơng Drang) về việc con gái mình bị mất tích.

Theo nội dung tin báo, khoảng 13h cùng ngày, con gái bà H. là cháu M.K.H. (SN 2014) điều khiển xe điện đi học. Đến khoảng 17h, gia đình không thấy H. về nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm, trích xuất camera để lần theo dấu vết.

Qua đó, công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 - 14h, cháu H. đi cùng P.B.N. (SN 2006, trú thôn 9, xã Pơng Drang).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VL

Ngay sau đó, Công an xã cử lực lượng tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng trong rẫy ở thôn 9, xã Pơng Drang. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành truy bắt N.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận đánh cháu H. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, do hoảng loạn, nghi phạm ôm nạn nhân vào rẫy bỏ xuống giếng.

Gây án xong, N. đưa xe điện của H. đi cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ ở thôn Ea Ngai 9, xã Pơng Drang để lấy 8 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.