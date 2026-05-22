Chiều 22/5, một vụ cháy lớn bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp trên địa bàn phường Phước Tân, TP Đồng Nai, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ khu nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất mút xốp trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Phước Tân). Do vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen dày đặc khiến nhiều người hoảng loạn.

Phát hiện vụ việc, lực lượng tại chỗ đã sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu nhưng bất thành.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng điều động xe cẩu và ít nhất 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng phải chia nhiều mũi tiếp cận, vừa phun nước làm mát, vừa ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các cơ sở lân cận.

Tại hiện trường, lửa bao trùm khu vực nhà xưởng rộng lớn, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực cách xa hàng km vẫn nhìn thấy. Một số người dân sống gần đó đã hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, tránh cháy lan.

Cột khói đen cao hàng chục mét.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.