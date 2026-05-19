Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 19/5, chiếc ô tô 5 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, theo hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận về cầu Phú Mỹ.

Hiện trường vụ cháy ô tô 5 chỗ. Ảnh: NT

Khi xe vừa đến trước một siêu thị điện máy ở phường Tân Thuận, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện hỏa hoạn, tài xế lập tức tấp xe vào lề, mở cửa tháo chạy ra ngoài, sau đó cùng người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phương tiện.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Thuận đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt biến dạng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.