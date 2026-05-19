Chiều 19/5, Công an phường Long Trường (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ ban công một căn hộ thuộc tầng 7, tháp C của khu chung cư Safira Khang Điền (nằm trên đường Võ Chí Công, đoạn gần vòng xoay Liên Phường).

Chỉ trong ít phút, khói đen bao trùm một góc tòa nhà. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, hệ thống chuông báo cháy toàn khu vực đã kích hoạt, reo vang liên tục.

Nghe tiếng còi báo động, hàng trăm cư dân ôm theo con nhỏ, dìu người già vội vã đổ xô vào lối thang bộ để thoát thân xuống sảnh dưới mặt đất.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Ban quản lý chung cư đã lập tức tiếp cận hiện trường nhằm cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các căn hộ liền kề.

Rất nhanh chóng, ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cũng huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản ở khu vực ban công căn hộ bị hư hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.