Chiều 21/3, lãnh đạo xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến hai chị em ruột tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h50 cùng ngày, người dân phát hiện ngôi nhà của bà Mai Thị Ng. (SN 1961, trú tại thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bốc cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy khiến hai cháu nhỏ tử vong. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức chữa cháy.

Mặc dù ngọn lửa bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa hai cháu mắc kẹt trong đám cháy đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê để cấp cứu.

Tuy nhiên, đến 15h30, hai cháu là P.M.P.T. (SN 2019) và P.M.P.L. (SN 2021, cháu nội của bà Ng.) đã tử vong tại bệnh viện.

Theo người dân, gia đình hai cháu có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, các cháu sống cùng bà nội. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Ng. có việc ra ngoài và khép cửa nhà.