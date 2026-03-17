Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy nhà tại ấp 6B, xã Vĩnh Lộc khiến 3 người bị bỏng phải nhập viện.

Hiện trường căn nhà xảy ra cháy khiến 3 người bị bỏng. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà thuộc ấp 6B, xã Vĩnh Lộc. Người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách phá cửa dập lửa và cứu người bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Căn nhà được xác định là nơi ở của ông P.N.P. (53 tuổi). Đám cháy xuất phát từ khu vực gác, sau đó lan rộng.

Lực lượng chức năng phát hiện ông P. trong nhà vệ sinh tầng trệt với nhiều vết bỏng ở tay và ngực, tinh thần không ổn định.

Vợ ông P. là bà T.T.G. (51 tuổi) cùng hai con trai đã trèo qua cửa sổ thoát thân. Bà G. bị bỏng tay, chân và bụng; anh P.D.T. (30 tuổi) bị bỏng tay và chân trái. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Người dân xung quanh cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, giữa ông P. và bà G. có mâu thuẫn, cự cãi.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.