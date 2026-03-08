Khoảng 11h ngày 8/3, người dân sống gần khu vực cầu vượt Cây Gõ phát hiện khói đen bốc lên cuồn cuộn từ một căn nhà trong hẻm đường Thái Phiên, phường Minh Phụng, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân huy động bình chữa cháy mini và kéo vòi nước sinh hoạt để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, kèm theo khói đen đặc quánh và mùi khét lẹt.

Sức nóng tỏa ra từ đám cháy khiến công tác cứu hỏa tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Lo sợ cháy lan, nhiều hộ dân lân cận phải vội vã di dời tài sản ra đường lớn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Minh Phụng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp.

Lực lượng chức năng phải triển khai phương án kéo vòi rồng từ đường lớn vào sâu bên trong hẻm. Các chiến sĩ cứu hỏa chia thành nhiều mũi tấn công để tiếp cận điểm cháy, đồng thời nỗ lực phun nước cô lập, ngăn chặn ngọn lửa lan rộng sang các nhà dân liền kề.

Xe máy bị cháy xém được di dời ra khỏi căn nhà cháy kịp thời. Ảnh: HC

Nhiều vật dụng bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn bị hư hỏng. Ảnh: HC

Sau khoảng 30 phút nỗ lực triển khai đội hình, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản, vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng nặng; một số nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng do ám khói và sức nóng.

Thẫn thờ nhìn hiện trường đổ nát, chị Lâm Thị Nghi (23 tuổi, chủ nhà) nghẹn ngào: “Căn nhà này tôi vừa sửa lại hồi tháng 2 để làm cơ sở phun xăm thẩm mỹ. Hoạt động chưa được bao lâu thì xảy ra sự cố, giờ máy móc, đồ đạc coi như mất trắng hết rồi”.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.