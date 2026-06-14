Ngày 14/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh của Trung tâm Thông tin chỉ huy và nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên địa bàn phường Việt Trì.

Vụ việc xảy ra vào đêm qua (13/6) khi nhóm này chuẩn bị hung khí và phương tiện để thực hiện hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, nhận diện từng đối tượng thông qua hệ thống camera ứng dụng công nghệ AI, đồng thời tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt.

Chỉ sau khoảng 30 phút, toàn bộ các đối tượng tham gia đã được hệ thống nhận diện chính xác khuôn mặt, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, làm rõ nhóm gồm 18 đối tượng. Ảnh: CACC

Tiếp tục rà soát, xác minh, sau hơn 2 giờ, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ nhóm gồm 18 đối tượng có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng có độ tuổi từ 14-18, cư trú tại phường Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang và các xã Phù Ninh, Bình Phú. Đáng chú ý, trong số này có nhiều trường hợp đang là học sinh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau vụ việc, cơ quan công an sẽ phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.