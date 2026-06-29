XEM CLIP:

Trước đó, hai tàu hàng mang số hiệu PT-28XX và TQ-08XX được buộc với nhau khi neo đậu tại khu Vân Tập, xã Đoan Hùng.

Sau đó, dây neo bất ngờ bị đứt khiến hai tàu trôi về khu vực cầu Sông Lô. Cả hai phương tiện bị chìm, trong đó tàu TQ-08XX va vào trụ cầu.

Một tàu chở hàng va vào trụ cầu Sông Lô. Ảnh: DTV

Lực lượng chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc là do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh khiến dây neo của hai tàu bị đứt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) đang sửa chữa cầu Sông Lô.

Ông Tô Minh Nghĩa (chỉ huy trưởng công trường) cho biết, việc tàu hàng va chạm với trụ cầu Sông Lô không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng, công nhân vẫn đang thi công sửa chữa.