Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 22/6 tại khu vực đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa) xảy ra tranh cãi gay gắt với bà N.T.Q. (sinh năm 1963, trú tại xã Kim Anh, Hà Nội). Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ bất đồng trong việc phân chia vị trí kinh doanh.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng chiếc vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt của bà Q. Áp lực nước quá mạnh từ vòi xịt rửa xe khiến nạn nhân bị thương tích, phải chuyển đến cơ sở y tế để điều trị ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đọc quyết định tố tụng đối với bị can. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ vật chất và lấy lời khai của các bên liên quan. Hồ sơ vụ việc được báo cáo và phối hợp xử lý cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ của hành vi, chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc manh động trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ thái độ bình tĩnh, thượng tôn pháp luật khi giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt và kinh doanh thường ngày.