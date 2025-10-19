Sáng 19/10, thông tin từ lãnh đạo phường An Khê (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến chị N. tử vong. Ảnh D.T

Theo đó, vào khoảng 4h45 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà (cũng là cơ sở kinh doanh) của gia đình chị Trần Thị Thảo N. (SN 1994, trú tại phường An Khê) bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy. Đến khoảng 5h40 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cũng theo lãnh đạo phường, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện chị Thảo N., chủ căn nhà tử vong. Chồng chị N. và con trai bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện ở Quy Nhơn. Còn 1 người đàn ông bị thương nhẹ, đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê được cho là người quen của gia đình.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.