Ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho một số tiểu thương chịu thiệt hại nghiêm trọng trong vụ hoả hoạn xảy ra tại chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng).

Ông Ngại đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với địa phương quan tâm, ổn định đời sống người dân sau vụ hỏa hoạn.

Lửa cháy dữ dội cùng cột khói cao hàng chục mét bao trùm chợ Thanh Tùng. Ảnh: H.B

Một nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng xác định ông P.V.P. (63 tuổi) là người gây ra vụ cháy.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, ông P. và bà B.P.T. (52 tuổi) sống chung như vợ chồng tại ki-ốt bà T. thuê trong chợ Thanh Tùng.

Quá trình chung sống, do ghen tuông, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, ông P. dùng dao chém bà T. bị thương. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông P. mở van khóa bình gas loại lớn trong ki-ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các gian hàng kế bên.

Vụ cháy nhanh chóng được người dân phát hiện, trình báo chính quyền địa phương. Đồng thời, một số người trong chợ cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tới tham gia chữa cháy; một số ca nô chuyên dụng và thuyền của người dân chạy dọc sông tìm cách dập lửa.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy chợ. Ảnh: H.B

Các tiểu thương hay tin chợ cháy vội cháy đến hiện trường. Nhìn ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi mọi thứ, người khóc lóc kêu gào, người ngã quỵ vì tiếc của.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Khung cảnh chợ nhộn nhịp thường ngày trở nên hoang tàn, xơ xác.

Bất lực đứng nhìn toàn bộ tài sản dành dụm cả đời chìm trong biển lửa, tiểu thương Nguyễn Thị Ái xót xa nói: "11 ki-ốt của gia đình bị thiêu rụi. Cháy không còn gì hết.

Khung cảnh xơ xác, hoang tàn của chợ Thanh Tùng sau hoả hoạn. Ảnh: H.B

Liên quan đến vụ việc trên, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết, vụ cháy rất may không có thương vong nhưng làm thiệt hại toàn bộ 56 ki-ốt của 25 tiểu thương.

“Ông P. đang điều trị tại cơ sở y tế dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Người đàn ông này làm nghề chạy đò thuê, còn người phụ nữ kia thì buôn bán tại chợ”, ông Triều thông tin thêm.