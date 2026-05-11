Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 10h15 ngày 11/5, vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club. Ban đầu, họ chỉ thấy khói bốc ra, nhiều người ở bên trong tri hô có cháy. Sau đó, khói bốc lên dày đặc kèm tiếng nổ nhỏ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

11h50, một chiến sĩ PCCC bị kiệt sức, được lực lượng y tế chăm sóc.

11h30, Cảnh sát PCCC&CNCH đưa xe thang tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó khăn vì vướng nhiều dây điện.

Mặt tiền của quán karaoke đã bị thiêu rụi.

Xe cứu thương cùng lực lượng y tế được điều động đến hiện trường.

Lúc 11h15, khói đày đặc vẫn bốc ra từ quán karaoke, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ.

Ảnh: Hoàng Lam

