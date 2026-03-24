Đến rạng sáng nay (24/3), các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa.

Quán cơm chay nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 đêm 23/3, lửa bất ngờ bùng lên từ bên trong quán cơm chay nằm trên mặt tiền đường Phạm Đăng Giảng. Chỉ trong ít phút, khói đen đặc quánh kèm lửa lớn đã bao trùm toàn bộ không gian.

"Mọi người hô hoán nhau đem bình chữa cháy ra xịt, tìm cách phá cửa cuốn nhưng bất thành vì bên trong khóa chặt. Nghĩ đến cảnh hai mẹ con còn kẹt bên trong mà bất lực, xót xa quá", một nhân chứng tham gia chữa cháy kể lại.

Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng vào bên trong thì phát hiện hai mẹ con chủ quán đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.M.T. (SN 1978) và con gái là cháu N.T.T.Q. (SN 2017).

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác giám định. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.