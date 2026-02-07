Trưa 7/2, quán cà phê “Phòng Trà Xưa” nằm trong khu biệt thự liền kề La Casta Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Người dân cho biết, khói và lửa bốc ra từ tầng 1 của quán, sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao khiến nhiều người hoảng hốt.

Lửa cháy dữ dội tại tầng 1 của quán cà phê. Ảnh: H.M

Cột khói bốc cao khiến nhiều người hoảng hốt. Ảnh: H.M

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.