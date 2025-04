XEM CLIP:

Tối 12/4, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) bà Hoàng Thị Nghị cho biết, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày tại tiểu khu 291 (thuộc địa phận khu Khe Bốc, giáp ranh với khu Pắc Liềng và Co Nhan của thị trấn).

Hiện tại, một số điểm như Nà Kẻ và Co Nhan đã được kiểm soát. Tuy nhiên cũng theo bà Nghị, do địa hình hiểm trở, gió to nên còn một số điểm vẫn đang cháy như Khe Bốc và Pắc Liềng.

“Lực lượng tại chỗ có khoảng hơn 300 người đang toả đi nhiều nơi để dập lửa. Gió to là lửa xoay hướng nên việc cứu hoả hết sức khó khăn”, bà Nghị cho biết.

Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu thông tin thêm, do địa hình khó khăn nên xe cứu hoả của lực lượng PCCC không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hoả tại chỗ đã phải múc từng xô nước để làm ẩm, ngăn lửa lan rộng. Đồng thời, người dân di chuyển những cây rừng ngã đổ ra xa điểm cháy.

Clip cháy tại khu vực Đại Yên

Khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực Đại Yên, TP Hạ Long cũng xảy ra cháy rừng. Ngọn lửa lan gần đến nhà dân. Đến 21h, tại khu vực này có mưa nên vụ hoả hoạn được dập tắt.

Theo thống kê, sau bão số 3 đến nay, tại Quảng Ninh xảy ra khoảng 50 điểm cháy, thiệt hại hàng chục héc ta rừng thực bì, keo, bạch đàn, thông gây tác động đến an toàn phòng cháy, uy hiếp môi trường, an toàn nguồn nước...

Tiếp tục cập nhật...